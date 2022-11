Nella sala slot con la birra comprata fuori litiga col titolare: estrae una pistola e semina il panico

E' entrato in una sala slot con una birra tra le mani. E nonostante la bevanda fosse stata acquistata fuori dal locale si è seduto a un tavolo. Il titolare, infastidito da quel comportamento lo ha raggiunto e gli ha chiesto per il futuro di acquistare consumazioni all'interno dell'attività. E la discussione sembrava finita lì, con l'uomo - un 58enne di origini siciliane, residente a Desio, - che si alza e se ne va. Ma poco dopo ritorna. Ed estrae una pistola.

Scene di follia quelle avvenute all'interno di una slot di Muggiò lo scorso settembre per cui ora i carabinieri della compagnia di Desio hanno arrestato con l’accusa di detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo e minaccia grave un uomo di origini siciliane di 58 anni in esecuzione dell'ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale – Ufficio del G.I.P. di Monza. L’uomo infatti poco dopo era tornato in quella sala slot e aveva minacciato il titolare del locale. Il 58enne aveva estratto da sotto la camicia l’arma e l’aveva puntata contro il proprietario, un cittadino di origine cinese, dicendogli “Tu più bravo adesso?”.

La vittima però, con sangue freddo, non si è fatta intimidire e con una rapida mossa è riuscita a disarmare il malintenzionato, chiamando i carabinieri. I militari della Sezione Operativa della compagnia di Desio si sono precipitati nel locale e hanno avviato le ricerche per rintracciare l’uomo. Grazie alle testimonianze e alla riprese delle telecamere di videosorveglianza il 58enne è stato identificato e denunciato. Poi, al termine degli accertamenti, alla luce della gravità dei fatti “commessi con l’utilizzo di un’arma da fuoco portata illegalmente in un pubblico esercizio, sussistendo il pericolo di reiterazione di reati della medesima specie” - si legge nella nota del comando provinciale dell’Arma di Monza e Brianza - il 58enne è stato arrestato e accompagnato in carcere a Monza.