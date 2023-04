Cosa ha detto (e cosa ha mangiato) il presidente Mattarella a Monza

Una pizza speciale condita di passione, determinazione e diritti. La pizza Articolo 1: "L'Italia è una Repubblica fondata anche sul nostro lavoro". E su un impasto nato da un sogno e diventato un progetto lavorativo di inclusione e professionalità l'Italia è stata servita con un tricolore fatto da rucola, mozzarella e pomodorini. Una pizza speciale, per una giornata speciale e memorabile, con un ospite d'eccezione: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che domenica nella giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo ha preso parte all'inaugurazione del nuovo ristorante Pizzaut a Monza.

Una giornata di festa, di gioia e di emozioni. Al suo arrivo il capo dello Stato è stato accolto da Marco Alparone, vice Presidente della Regione Lombardia; Paolo Pilotto, Sindaco di Monza; Patrizia Palmisani, Prefetto di Monza e Brianza; Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e Brianza. Dopo i saluti istituzionali e la benedizione la cerimonia ha preso il via. Domenica nel giorno dell'apertura del nuovo ristorante di Monza due ragazzi - Gabriele e Beatrice - hanno firmato il loro contratto a tempo indeterminato.

La visita poi, da programma, è proseguita con un giro nelle cucine con Acampora che ha illustrato al capo dello Stato tutti gli accorgimenti tecnici che consentono ai ragazzi di lavorare in autonomia e sicurezza. Poi il momento del pranzo con la pizza Articolo 1: "L'Italia è una Repibblica democratica fondata ANCHE sul NOSTRO lavoro".

"Un saluto cordialissimo a tutti, alle autorità, ai familiari, ai volontari, a tutti i presenti. Ma mi rivolgo ai ragazzi: grazie ragazzi, grazie davvero! Vi ringrazio di avermi invitato per l’inaugurazione di questo straordinario e bellissimo spazio in cui PizzAut opererà. È non soltanto funzionale, è davvero bello. Complimenti anche a chi lo ha realizzato. Grazie per avermi invitato, è un piacere essere qui. Ma vorrei dirvi, anzitutto, che siete bravissimi. La pizza era squisita, era magnifica, buonissima. E il modo di presentarla in tavola è stato ottimo. Complimenti! Siccome io non sarei stato capace né a farle, né a portarle in tavola, ho ammirato la vostra capacità. Avete una professionalità davvero di alto livello. Bravissimi! Per questo non mi meraviglia che poc’anzi due ragazzi - e ho avuto il privilegio di assistere - hanno firmato il contratto di assunzione a tempo indeterminato, perché avete professionalità, perché vi realizzate lavorando in maniera eccellente.

Vorrei ringraziare Nico Acampora, perché quello che lui ha sognato, ha intuito, tempo addietro, al momento in cui lo pensava e lo ha ideato tutti lo ritenevano impossibile, lo ritenevano inverosimile. E invece è la realtà. Questo non è un luogo che è soltanto un esempio, è un luogo di normalità, perché si lavora come tutti fanno. Ciascuna persona, ogni persona - ogni donna, ogni uomo - ha una sensibilità, un suo modo di esprimersi, di realizzarsi, di vivere. Nessuno è uguale a un altro. Questo significa che tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere, realizzare. E Nico Acampora ha fatto questo: ha creato la possibilità di esprimersi. E voi avete dimostrato di essere bravissimi. Ed è una riconoscenza che intendo esprimere in maniera veramente sincera, piena, non soltanto a Nico - a chi lo ha aiutato, a chi lo ha sorretto, a chi lo sostiene - ma a voi che avete dimostrato che cos’è impegnarsi, lavorare insieme, essere fra voi solidali. Ragazzi, grazie di tutto! Sono uno di voi, vi ringrazio! Vi faccio gli auguri più grandi, anche per le tappe successive che PizzAut realizzerà. Quelle che ha già realizzato sono importanti, di grande significato, di grande rilievo. Auguri per il futuro, e grazie a tutti voi!"