L'ingresso di Pizzaut imbrattato (con scritte d'amore)

Finito di cenare sono usciti e armati di gessetti hanno iniziato a scrivere sull'asfalto davanti all'ingresso di Pizzaut a Cassina de Pecchi (nel milenaese). Dentro Nico Acampora e i suoi ragazzi erano troppi occupati a sfornare e servire pizze e non si sono accorti di nulla. Poi, terminata la serata di lavoro, all'uscita la sorpresa. Ma una sorpresa che ha riempito il cuore del papà di Pizzaut la prima pizzeria gestita da persone autistiche: quella banda di bambini che nella serata di domenica 6 novembre erano andati a festeggiare nella pizzeria dove viene sfornata la ‘pizza più buona della galassia conosciuta’ avevano deciso di ringraziarli a suon di colori, baci e belle parole che avevano lasciato impresso sull'asfalto.

Una colata di gessetti colorati, tanti cuori, tante belle parole per quel papà coraggioso che era riuscito a trasformare un sogno in realtà: donare, attraverso il lavoro, un futuro di dignità e di autonomia a tanti ragazzi. Nico Acampora è rimasto senza parole. Di dimostrazione di stima ne riceve ogni giorno, ma quel fiume di colori e di parole semplici ma sincere lasciate scritte sull'asfalto dai bambini lo ha profondamente commosso.

"Tutto è andata benissimo fino alla chiusura, i miei ragazzi soddisfatti, professionali e contenti...clienti entusiasti, gioiosi e desiderosi di tornare - ha scritto Acampora su Facebook -. Poi esco dal ristorante e trovo un sacco di scritte per terra, tutto imbrattato. Imbrattato di gioia e di felicità da parte dei bimbi e delle bimbe che sono venute a cena. Bisognerebbe imbrattare tutto il mondo così, di colori e di amore...È gessetto colorato...alla prima pioggia sparirà ma non sparirà la gioia che ci avete regalato. Grazie, grazie grazie grazie ai bimbi per questo bellissimo regalo. Buona Nanna a tutti e tutte".