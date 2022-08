La città dove ci sono 24 taxi ma i cittadini non lo sanno (e si lamentano)

Sos mancanza di taxi in città. Non è la prima volta che i monzesi (ma non solo) si lamentano per la mancanza dei taxi, soprattutto davanti alla stazione. L'ultima - in ordine di tempo - è dello scorso fine settimana. Sul gruppo Facebook 'Monza Segnalazioni' un'utente racconta che sabato 20 agosto alle 18, arrivata in stazione, non c'erano più taxi e si è dovuta caricare le valigie e tornare a casa a piedi. Un post che ha sollevato un'animata discussione con una parte di utenti che ha raccontato episodi simili sempre avvenuti nella città di Teodolinda (soprattutto in stazione e anche in orari diversi), e altri che invece hanno promosso a pieni voti il servizio dei taxi in città. Ma quanti sono i taxi a Monza e soprattutto come funzionano? MonzaToday lo ha chiesto a Fabrizio Lanzanova presidente della cooperativa RadioTaxi di Monza.

Quanti taxi a Monza

"A Monza ci sono 24 taxi - spiega -. In questi ultimi mesi c'è stata un'impennata di richieste di trasporti, soprattutto verso gli aeroporti e la stazione. E proprio in stazione sabato verso le 18 è arrivato un treno dal quale sono scese molte persone che hanno preso d'assalto i taxi. Normale a quel punto l'attesa di circa 25 minuti". Un lavoro, quello del tassista, che è diventato sempre più usurante e difficile, proprio come spiega Lanzanova con oltre 30 anni di professione sulle spalle. "Non è facile, anche da un punto di vista psicologico - spiega -. Le persone si lamentano in continuazione. Soprattutto se c'è da aspettare". Poi questa estate la canicola ha fatto il resto. Non è stato certo facile attendere sotto il sole davanti alla stazione nelle auto roventi con pantaloni lunghi, maglietta e sneakers. "Avevamo anche chiesto al comune la possibilità di un abbigliamento più estivo con pantaloni corti fino al ginocchio, ma la richiesta non è stata accolta", aggiunge.

I taxi la sera

Il servizio della cooperativa Radio Taxi (che risponde al numero 039.36379) è attivo h24. "A Monza la sera fino a mezzanotte ci sono 3 colleghi fissi - prosegue -. Poi in caso di necessità di pazienti che devono essere dimessi dai pronto soccorso abbiamo una convenzione con il Radio Taxi di Milano che copre il servizio su Monza con un supplemento di 15 euro". Ma perché a Monza i taxi non ci sono anche di notte? Una domanda che molti lettori e utenti si fanno. "Il servizio, grazie alla collaborazione con i colleghi milanesi, è garantito h24. Noi a Monza ci siamo fino a mezzanotte ma poi non abbiamo più richieste di servizio. Ad una certa ora i treni non passano e a Monza non c'è in giro molta gente, soprattutto persone che possano avere bisogno del nostro del taxi”, aggiunge.

Il bonus taxi

Ad aprile l'amministrazione Allevi aveva promosso il bonus taxi (valido fino al 31 dicembre 2022). Il bonus prevede un rimborso fino al 50% della spesa sostenuta per una corsa. È possibile avere la detrazione fino a una soglia massima di spesa pari a 20 euro, senza limite al numero di viaggi. Per ottenere il bonus bisogna essere maggiorenni, residenti a Monza e appartenere alle seguenti categorie: over 60, disabili con invalidità accertata, donne in gravidanza e persone a mobilità ridotta. I viaggi per cui si richiede il rimborso devono essere stati effettuati nel corso del 2022. Una volta effettuata la corsa sul taxi con richiesta di ricevuta di pagamento per ottenere il rimborso occorre scaricare e compilare il modulo (reperibile sul sito www.comune.monza.it) e inviarlo via pec a monza@pec.comune.monza.it o email a suap@comune.monza.it, è possibile anche la consegna cartacea presso l’ufficio SUAP