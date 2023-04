Cerca di abbattare la porta di ingresso a pugni e calci: arrestato il marito violento

La mattina era stato allontanato da casa, ma nella notte aveva cercato di ritornarci prendendo a pugni e calci la porta di ingresso. La figlia, impaurita, ha telefonato alla centrale operativa della questura di Monza. Quando gli agenti della Volante sono giunti sul posto l’uomo - un 53enne originario della Romania - non si è fermato, ma anzi ha proseguito e ha preso a spintoni i poliziotti che cercavano di fermarlo.

Il fatto è avvenuto a Monza alla 1 di notte di domenica 16 aprile. Da quanto riferito dalla questura monzese quando gli agenti sono arrivati sul posto l’uomo era in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta probabilmente all’abuso di alcol. Gli agenti hanno cercato di calmarlo e dopo aver preso contatti con la figlia che aveva richiesto il loro intervento, hanno provato ad entrare in casa dove la giovane viveva con la madre e con la sorella minore. Ma l’uomo avrebbe cercato di impedirlo spintonando i poliziotti e dando inizio ad una concitata colluttazione. Ma gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo. L’uomo si è calmato e i poliziotti sono entrati in casa.

La figlia era molto spaventata e secondo quanto riferito dagli inquirenti avrebbe raccontato la difficile convivenza con il padre. La mattina precedente lo aveva allontanato da casa dopo che aveva avuto una discussione con la madre. La donna si sarebbe barricata in camera da letto e l’uomo avrebbe cercato di entrare prendendo la porta a calci e a pugni e poi cercando di aprirla con un trapano. Ma solo il tempestivo intervento della figlia avrebbe evitato il peggio. La ragazza, in un momento di distrazione del padre, era riuscita ad afferrarlo e a condurlo fuori dall’abitazione così da tutelare se stessa, la madre e la sorella. Ma quello non sarebbe stato l’unico episodio di ira. La giovane avrebbe raccontato ai poliziotti che il padre era solito ubriacarsi, diventando poi violento con la moglie e con le due figlie.

Il 53enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. È stato trasferito in questura dove è stato sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Monza. Nei confronti dell’uomo è stato inoltre aperto un fascicolo per il reato di maltrattamenti in famiglia su cui, la squadra Mobile e la Divisione Anticrimine hanno avviato approfondimenti investigativi.