Polizia locale: dopo solo sei mesi il comandante se ne va, il Pd attacca il sindaco: "Tutto da rifare"

Dopo soli sei mesi a Desio, il comandante dalla polizia locale va a Seregno. Una notizia che non è passata inosservata e che ha fatto alzare il tono delle polemiche politiche dai banchi della minoranza. "Con toni trionfalistici in consiglio comunale la maggioranza aveva annunciato il connubio vincente tra il vicesindaco Andrea Villa e il comandante della Polizia locale Dongiovanni e l'ottimo lavoro che avrebbero fatto per Desio in termini di sicurezza, cavallo di battaglia del sindaco Gargiulo in campagna elettorale. Apprendiamo dalla stampa che il Comandante del corpo della Polizia Locale di Desio, dopo soli sei mesi di servizio nella nostra città (era arrivato l’11 aprile 2022), se ne va a Seregno" è il comunicato diffuso stamattina dal Pd.

L'ex sindaco Corti attacca Gargiulo e le sue scelte

"Ricordiamoci che la nomina del comandante è del sindaco - afferma Roberto Corti, ex Sindaco di Desio ora all'opposizione - " La scelta del Comandante Dongiovanni sarà stata proposta dalla commissione tecnica al sindaco, come prassi e come è doveroso, all’interno di una rosa di nomi, ma sembra che le sue valutazioni siano state tutte errate; magari nel prossimo consiglio comunale potrà spiegarci come abbia costruito la sua valutazione, nello sceglierlo!”.

Anche Moro non risparmia critiche sull'operato del vice sindaco Villa

“Questo è il risultato della scelta del sindaco Gargiulo? – chiede Jennifer Moro, ex Assessora alla sicurezza e ora capogruppo del PD in consiglio comunale - Ricordo bene che aveva ignorato la richiesta del sindacato del corpo della Polizia Locale che, per la sostituzione del predecessore Di Mauro, avrebbe voluto far crescere una persona interna allo stesso corpo, già esperta del territorio e delle sue criticità. Richiesta allora bellamente ignorata per prendere un esterno, appunto Dongiovanni, che dopo sei mesi se ne va. Il Sindaco farebbe bene a cominciare a fare delle valutazioni diverse e scegliere con responsabilità. Ora si riapre la questione”.

Riproposta l'idea di guardare alle risorse interne

"Ci auguriamo che la giunta Gargiulo torni sui suoi passi e dia retta al consiglio che avevamo dato a suo tempo, quando avevamo chiesto di puntare su una selezione interna tenendo conto anche della richiesta del Sindacato piuttosto che su un concorso esterno per valorizzare e incentivare figure interne al corpo della nostra Polizia Locale che da tempo svolgevano il proprio lavoro in città" conclude il comunicato dal Pd.