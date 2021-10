Abbandona la porta appena sostituita: i vigili lo trovano e scoprono che è un artigiano abusivo

Dopo aver effettuato il lavoro dal cliente l’artigiano abbandona la porta telaio in vetro in mezzo alla strada. La polizia locale, non solo riesce a risalire al presunto autore del gesto, ma scopre anche che quell’artigiano che aveva eseguito il lavoro e doveva smaltire la porta telaio era abusivo.

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi a Brugherio. In settimana gli operatori della Cem hanno avvisato gli agenti della polizia locale di aver recuperato una porta telaio in vetro e ferro abbandonata in via Monza, all’altezza del civico 111.

Gli agenti sono risaliti ai proprietari della porta (grazie al logo dell'azienda presente sul vetro) e all’artigiano che l’aveva smontata e recuperata. L’uomo avrebbe dovuto smaltirla in discarica, ma invece l'avrebbe abbandonata in mezzo alla strada. Gli agenti lo hanno sanzionato e attraverso ulteriori accertamenti hanno scoperto che non iscritto alla Camera di Commercio.

Immediata la segnalazione all’ Agenzia delle Entrate Riscossioni e alla Guardia di Finanza