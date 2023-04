Polizia di Stato: in un anno più che raddoppiata la droga sequestrata (ma non solo)

La polizia di Stato celebra il 171esimo anno di fondazione. Un anno di intenso lavoro quello presentato dal questore Marco Odorisio alla vigilia della cerimonia in Villa Reale. Numeri importanti quelli che arrivano dalla questura monzese, tra i quali spicca l’importante lavoro svolto dagli agenti in ambito di contrasto allo spaccio di droga.

Operazione Icaro

In un anno sono stati sequestrati 5 kg e mezzo di sostanze stupefacenti mentre l’anno scorso erano stati quasi 2 kg. Tra le operazioni più importanti portate a segno nel corso degli ultimi 12 mesi certamente l’Operazione Icaro, di febbraio 2023 quando la questura di Monza è riuscita a debellare il grande traffico di droga in mano alla malavita organizzata che da tempo era presente nei giardinetti degli Artigianelli e nelle zone limitrofe. L’indagine della Squadra Mobile di Monza era iniziata a gennaio 2022 e ha consentito di delineare l’esistenza di un ben articolato sodalizio di cittadini di origine marocchina e nigeriana, molti dei quali richiedenti asilo, che avrebbero impiantato nel centro di Monza una fiorente attività di spaccio di droga (cocaina, hashish e marjuana). Un'attività perfettamente ripresa dalle immagini delle telecamere della polizia scientifica posizionate in prossimità delle panchine, e dalle intercettazioni telefoniche tra gli stessi spacciatori ed i clienti.

In aumento gli arresti

Non solo contrasto allo spaccio di droga. In aumento anche gli arresti (45, rispetto ai 38 dell’anno prima), le persone identificate (19.955, l’anno prima erano state 8.640), e i veicoli controllati (6.751, rispetto ai 2.165 dell’anno precedente). In un anno la questura di Monza ha ricevuto quasi 10mila telefonate (di cui 1.525 per interventi di polizia). Le Volanti sono state impegnate soprattutto in interventi per liti e lesioni (573) e per sopralluoghi di furto (492).

Impennata da espulsioni

In aumento anche le misure di prevenzione: 137 avvisi orali (54 in più rispetto al’anno precedente); 102 rimpratri con fogli di via obbligatori (20 in più rispetto al periodo precedente); 28 Dacur (5 in più rispetto all’anno precedente). Quasi raddoppiato anche il numero di persone fotosegnalate: 1.248 per indagini di polizia giudiziaria (+770 rispetto all’anno prima) e 480 quelle straniere (+204 rispetto a un anno fa). Nel corso degli ultimi 12 mesi impennata anche di espulsioni (375 rispetto alle 235 di un anno prima); di ordini del questore (151 rispetto a 119 di un anno prima); accompagnamenti alla frontiera (17 rispetto ai 12 di un anno prima) e accompagnamenti ai Cpr (62 rispetto ai 23 del periodo precedente).

Oltre 100 passaporti al giorno

Un lavoro importante anche quello portato avanti dall’Ufficio Passaporti che ha visto anche l’organizzazione di giornate di apertura straordinaria per andare incontro all’elevata richiesta della popolazione. In 12 mesi la questura di Monza ha rilasciato 38.885 passaporti, circa 106 passaporti al giorno. Nel corso degli ultimi dodici mesi il questore ha disposto il provvedimento di sospensione di licenza a 15 attività commerciali tra Monza e provincia, in base all’articolo 100 del Testo unico legge di pubblica sicurezza.