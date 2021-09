Non solo velocità, a Monza vince anche la sicurezza: bimbi "poliziotti" per un giorno

La polizia di Stato, nell'ambito delle iniziative promosse durante la manifestazione Fuori Gp, ha allestito uno stand nella centralissima piazza Roma ai piedi dell'Arengario per promuovere nelle iniziative in materia di sicurezza stradale, rivolte soprattutto ai più piccoli

Le corsie tracciate al centro della piazza, i cartelli stradali e gli stop. Non solo velocità ma anche sicurezza. In centro Monza la polizia stradale, nell'ambito delle iniziative promosse durante la manifestazione Fuori Gp, ha allestito uno stand nella centralissima piazza Roma ai piedi dell'Arengario per promuovere nelle iniziative in materia di sicurezza stradale, rivolte soprattutto ai più piccoli .