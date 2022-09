Vigili del fuoco in centro Monza martedì pomeriggio. Una squadra di pompieri con un mezzo partito dal comando provinciale è stata impegnata intorno alle 17 in via Vittorio Emanuele II nella sede del tribunale. L'autopompa non è passata inosservata a quanti si trovavano a transitare per il centro.

Nessun princiio di incendio: i pompieri sono intervenuti nella sede del distaccamento del palazzo di giustizia in seguito alla segnalazione di una dispersione idrica. La perdita d'acqua, secondo quanto al momento confermato dal comando dei vigili del fuoco, sarebbe stata notata all'interno di un vano ascensore e i pompieri sono giunti sul posto per alcune verifiche. Non risultano emerse criticità.