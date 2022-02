Deve ritirare una raccomandata ma non può entrare in posta: arrivano i carabinieri

Non è riuscita a entrare in posta perchè sprovvista di green pass e ha chiamato i carabinieri. I militari dell'Arma sono intervenuti venerdì in tarda mattinata, a Carate Brianza, presso l'ufficio postale su richiesta di una donna di 54 anni che si era presentata negli uffici per ritirare una raccomandata su delega della figlia, ricoverata in ospedale e impossibilitata a recarsi di persona. La signora, sprovvista di green pass non è riuscita ad accedere ai locali nel rispetto delle disposizioni in materia anti-covid del decreto in vigore.

E consapevole di non poter entrare, essendo sprovvista di certificazione verde, la 54enne avrebbe chiesto anche di poter essere raggiunta all'esterno da un impiegato per poter comunque accedere al servizio. In posta sono così intervenuti i carabinieri che hanno sedato gli animi e la donna successivamente si è recata in caserma per sporgere denuncia per limitazione della libertà personale in riferimento all'articolo 13 della Costituzione.