Incidente sul lavoro: operaio precipita da 3 metri, trasferito in elisoccorso al San Gerardo

Ancora un infortunio sul lavoro: un operaio è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di venerdì 4 agosto a Cesana Brianza, in provincia di Lecco. Secondo le informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) un uomo di 53 anni è caduto dal tetto della scuola primaria di via Ragazzi del '99 dove è in corso un cantiere. Una caduta da un’altezza di circa 3 metri, precipitando sulla soletta sottostante.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dal 118 sono stati inviati l’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i funzionari dell’Ats per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’uomo si è procurato un trauma alla schiena, al bacino e alla gamba ed è stato trasferito in codice rosso in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.