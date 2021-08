MonzaFuoriGp 2021: ecco gli appuntamenti, e ai Boschetti torna lo street food

Al Gran Premio di Monza manca meno di un mese: tutto pronto anche per il MonzaFuoriGp, il corollario di eventi organizzati dall’Amministrazione comunale e che animeranno le vie del centro nella tre giorni più attesa dell'anno.

Naturalmente nel pieno rispetto delle prescrizioni covid. Con la delibera di Giunta del 6 agosto è stato definito il programma degli eventi che si svolgeranno dal 9 all’11 settembre.

Nell’area dei Boschetti spazio per lo street food, mentre in centro spettacoli e intrattenimenti, la proiezione sul maxischerno delle qualifiche e delle gare, l’allestimento di una pista per bambini con attrezzature originali a marchio Ferrari, simulatori e attività dedicate al mondo dei motori sempre con il marchio del Cavallino. In centro anche spazi e attività dedicate alle associazione sportive monzesi.

Spazio alla musica con le orchestre regionali di chitarra ed archi dirette dal maestro Ciro Fiorentino ex docente del liceo musicale Zucchi di Monza e dal maestro Gianbattista Pianezzola docente del liceo monzese. Il concerto in programma l’11 settembre in piazza Trento e Trieste.

In programma anche lezioni di fitness sul tappeto elastico con l’allenatore Davide Tumiotto; un talk show sui motori con i protagonisti della pista; e lezioni di educazione stradale con gli agenti della Polstrada. A questi eventi il Comune ha concesso il patrocinio.