Pulizia delle strade senza spostare l'auto: le prime bocciature

La "rivoluzione" dell'igiene urbana a Monza non piace a tutti. Dall'1 novembre addio ai divieti di sosta nei giorni della pulizia della strada. Con l'introduzione da parte dell'azienda Sangalli di nuove macchine spazzatrici è possibile pulire la strada anche se ci sono auto parcheggiate.

Ma dopo pochi giorni dall'introduzione dei nuovi macchinari, sui social si sono susseguite le lamentele dei monzesi, con tanto di fotografie di strade non proprio pulite a regola d'arte. Come ha fatto Giovanni Vergani sul gruppo Facebook "Cosa succede in città... di Monza" postando non solo le foto, ma anche il video del mezzo della Sangalli al lavoro nel quartiere Libertà con le auto parcheggiate.

"Massima stima per gli addetti della Sangalli, sia chiaro", scrive Vergani del Circolo 1 del Pd di Monza. La sua è soprattutto una critica politica nei confronti della Giunta che aveva annunciato l'utilizzo di spazzatrici con lance per la pulizia del manto stradale, ma dalle immagini postate non sembrerebbero ancora entrate in azione. "L'agevolatore sarebbe quel poveretto che hanno costretto ad andare in giro con il soffione? - continua Vergani -. E le spazzatrici innovative con lance sarebbero i vecchi camion che girano attorno alle auto in sosta?".

Vergani, però, non è l'unico a lamentarsi. Anche sui gruppi social di Monza ci sono monzesi che criticano le nuove modalità di pulizia con le immagini di strade sporche perchè, al momento del passaggio degli operatori ecologici, la vettura era ancora parcheggiata. E qualcuno inizia già a rimpiagere il vecchio metodo.

Il nuovo servizio di pulizia delle strade è entrato in vigore, in via sperimentale, lunedì 1 novembre e rimarrà in vigore fino alla fine di giugno 2022. Prevede l'utilizzo di macchine spazzatrici con agevolatore che consentiranno di eliminare del tutto l’obbligo di spostare i veicoli per la pulizia delle strade e di abolire i relativi divieti di sosta. Per la pulizia sarà impiegata anche una minispazzatrice a trazione elettrica, che sarà prevalentemente utilizzata sulle piste ciclabili, nelle vie più strette e per gli interventi d’emergenza. Sarà migliorato anche il servizio di spazzamento manuale, organizzato su 34 micro-zone grazie all’istituzione dell’”Operatore di Zona” per un presidio pressoché quotidiano del territorio.