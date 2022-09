Come arrivare al Gran Premio di Monza in autobus

La Formula uno approda a Monza per la sedicesima tappa della stagione 2022 del Gran premio e Autoguidovie rafforza il servizio di trasporto urbano così da accogliere al meglio le migliaia di tifosi che si recheranno il 10 e 11 settembre all’autodromo di Monza. In accordo con l’agenzia della mobilità e la prefettura di Monza e Brianza nei giorni 10 e 11 settembre, la linea Z221 è stata potenziata con l’introduzione di nuove corse dirette da e per l’Autodromo, con partenza e capolinea dalla fermata di corso Milano.

Trasporto pubblico, la scelta migliore

Raggiungere l’autodromo di Monza con i mezzi di trasporto pubblico rappresenta la scelta migliore, nonché la più economica e sicura. Nei giorni del Gran premio d’Italia di Formula uno, la zona dell’autodromo, situato all’interno del parco, non sarà raggiungibile con auto e moto private (eccetto disabili con pass e biglietto d’ingresso), le quali devono essere lasciate nei parcheggi esterni. Per viaggiare sulla Linea Z 221 è necessario essere muniti di regolare documento di viaggio acquistabile comodamente presso il punto vendita allestito proprio davanti alla stazione fs di Monza o ancora più facilmente evitando le file dalla nuova app Autoguidovie.

Gli orari e fermate

Nella giornata di sabato il servizio potenziato coprirà le fasce orarie comprese tra le 8,30 e le 13 per riprendere dalle 17 sino alle 20. Nella giornata di domenica la Linea Z 221 eseguirà lo stesso servizio del giorno precedente con l’unica differenza della partenza anticipata alle 7,30 fino alle 13 e riprende alle 16,30 fino alle 20. Le fermate per l’autodromo sono diverse, dipende da quale varco si deve accedere: tutte le fermate tra la fine del parco di Monza e l’inizio del comune di Biassono sono utili. La fermata di capolinea autodromo è la Monza - Brianza 25. Per agevolare gli utenti l’accesso agli autobus ai capolinea di Sesto Fs e Monza fs di corso Milano è adiacente alla stazione fS di Monza è stato predisposto con la presenza di personale di Autoguidovie, un servizio di assistenza che oltre a orientare e informare le persone, saranno abilitati alla vendita dei titoli di viaggio necessari per usufruire del servizio. Gli autobus sono facilmente identificabili in quanto viene riportata la scritta "autodromo".