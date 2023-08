I quadri elettrici vandalizzati o trasformati in armadi e la città che resta al buio

A Monza i quadri elettrici vengono sempre più presi di mira dai vandali, con la triste conseguenze di piazze e strade al buio. Emblematica la situazione in piazza Cambiaghi. Da tempo, ormai, i residenti denunciano lo stato di degrado della piazza proprio a pochi passi dal Duomo. Oltre ad essere diventata luogo di bivacco e di spaccio (anche alla luce del sole) c’è il problema dell’utilizzo “improprio” dei quadri elettrici che diventano armadio dove le persone senza fissa dimora che vivono sotto i portici ripongono i loro vestiti e le loro scarpe.

Ma il problema riguarda anche un’altra piazza; quella degli Artigianelli. Alcuni residenti riferiscono infatti che i quadri elettrici sono stati manomessi e la piazza è da alcuni giorni rimasta al buio. La paura, come sempre, è quella della sicurezza soprattutto in queste settimane estive e di città svuotate. Dove la presenza di strade e di piazze illuminate diventa un deterrente per allontanare i malintenzionati che, altrimenti, avrebbero maggiori possibilità di agire indisturbati.

La cabina in piazza Cambiaghi