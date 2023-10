Ladri scatenati a Monza e in Brianza. La provincia brianzola infatti è la 27esima in Italia per numero di furti. E la terza se si considera solo l'incidenza dei furti in abitazione.

A rivelarlo sono i dati elaborati nella classifica relativa all'indice della criminalità de Il Sole 24 ore sulla base dei dati del Viminale sulle denunce registrate nel 2022 dalle forze dell’ordine. Uno degli indicatori che, elaborati insieme agli altri, concorrono a definire la classifica sulla qualità della vita presentata annualmente dalla testata.

Terza in Italia per furti in casa

A Monza e in Brianza nel 2022 sono stati 13.262 i furti denunciati, 1.521,7 denunce ogni 100mila abitanti. Del totale 94 episodi hanno riguardato furto di ciclomotori, 1.928 furti su auto in sosta, 100 furti con strappo, 110 i motocicli rubati e la cui sparizione è stata denunciata, 787 le auto non trovate più dai proprietari. Più alto il dato relativo ai furti presso gli esercizi commerciali: 1.036. Seguono gli episodi di furto con destrezza che sono stati 1.351.

A far salire Monza e Brianza sul podio della classifica però sono i furti in abitazione. Se si considera l'elenco delle 106 province d'Italia sulla base di questo indicatore infatti, per incidenza (360,6 denunce ogni 100mila abitanti), la provincia brianzola si colloca al terzo posto in Italia. E' la terza provincia d'Italia per numero di furti in casa. Nel 2022 sono stati 3.143.

La classifica e gli altri reati

Al primo posto della classifica c'è Milano, città maglia nera della criminalità. Sul podio rispettivamente al secondo e terzo posto: Rimini e Roma. Monza e Brianza invece si posiziona poco più sopra della metà della classifica, al 47esimo posto. Due gli omicidi volontari denunciati nel 2022, cinque quelli colposi e due le vittime della strada. Undici invece le denunce registrate per i tentati omicidio. L'ultimo arresto in merito nei giorni scorsi, ad Arcore dove un uomo ha colpito a coltellate la compagna e la figlia di lei che ha provato a difenderla (i dati dell'elaborazione però sono riferiti al 2022).

Settanta i casi rilevati dalle forze dell'ordine di violenza sessuale, con 8 denunce ogni 100mila abitanti. E sette di queste 70 violenze hanno avuto come vittima minori. Undici le denunce relative allo sfruttamento della prostituzione e alla pedopornografia minorile. Tante, troppe, anche le truffe e le frodi informatiche che toccano quota: 4.222 con 484,4 denunce ogni 100mila abitanti.