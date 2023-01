"Buttano i pannolini nel bidone di quelli di mio figlio. E io pago"

"Ci sono genitori che, probabilmente, non pagano la tassa dei rifiuti e che smaltiscono i pannolini del figlio direttamente nel bidone dove io riciclo quelli dei miei. E alla fine io pago. La nuova raccolta differenziata va ripensata e riorganizzata, ma soprattutto andrebbe fatto un reale censimento delle persone che pagano la tassa rifiuti a Monza".

Questa la segnalazione giunta alla redazione di MonzaToday da una mamma monzese. Esasperata per la cattiva abitudine di alcune persone di utilizzare il suo bidone per lo smaltimento dei pannolini per buttarci anche quelli del figlio (o magari di qualche nonna o baby sitter che cura il bambino a domicilio) ha deciso di denunciare il problema. Così che dopo le costanti lamentale e segnalazioni di rifiuti abbandonati, di cestini che strabordano, e di una raccolta differenziata non sempre puntale sia nello smistamento sia nel ritiro, adesso arriva il problema di chi si ritrova nel proprio bidone rifiuti non propri.

"Così come è fatta la raccolta differenziata a Monza non va bene - spiega la mamma che vive a Cederna e ha 2 bambini piccoli -. Il cestino dove io butto e pago il servizio per lo smaltimento dei pannolini dei miei bimbi viene utilizzato anche da altre persone che probabilmente non pagano la tassa dei rifiuti. Bisogna trovare un sistema per cui cestelli e sacco con il microchip siano davvero a prova di apertura e non invece accessibili anche ad altri utenti".

La mamma rimpiange il passato. Quando i pannolini dei suoi bimbi li poteva smaltire nell'indifferenziata. "Prima bastava lasciare davanti a casa il sacco dell'immondizia. Adesso se vado via, magari improvvisamente per un'emergenza, devo chiedere al vicino o a un parente di occuparsi anche del recupero del mio cestello". In questi ultimi giorni il tema della raccolta differenziata a Monza sta tenendo banco: il consigliere Paolo Piffer (Civicamente) al termine della commissione sull'appalto rifiuti ha chiesto le dimissioni dell'assessore all'Ambiente Giada Turato.