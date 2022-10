Le amiche dell'infanzia organizzano una raccolta fondi nel ricordo di Daniela

Sono ancora incredule e in lacrime le amiche di Daniela Cassina, la 48enne originaria di Meda ma residente a Busto Garolfo, che all'alba di domenica 9 ottobre è morta in un gravissimo incidente stradale in Piemonte. Per ricordarla hanno organizzato una raccolta fondi.

Daniela era molto conosciuta a amata nella cittadina brianzola anche se da tempo si era trasferita nel milanese convolando a nozze con Massimo Cozzi ex sindaco di Nerviano. Il suo sorriso e la sua allegria restano comunque ben nitide nelle menti e nel cuore delle storiche amiche di Meda sconvolte dalla sua prematura e tragica scomparsa. Daniela, quella sera, era andata a Novara per partecipare a un evento con il suo coro gospel. Ma nella strada di ritorno a casa purtroppo ha trovato la morte.

Per ricordala le amiche hanno lanciato una raccolta fondi on line. "Abbiamo pensato di donare un contributo per sostenere il Coro Let's Gospel - si legge nella petizione - Una delle tante passioni che animavano Daniela. Siamo le tue amiche dell'adolescenza e della giovinezza, quelle con cui hai passato momenti di indescrivibile bellezza e spensieratezza. Gli oratori feriali, i capizzone, le vacanze, le giornate col Santo Padre a Parigi, le prove dei cori, i teatri col mitico OF. Tra noi c'è qualcuno che ha vissuto migliaia di sabati sera e ha ricordi indelebili con te".

Come riferisce NovaraToday l'incidente è avvenuto intorno alle 00.30 di domenica 9 ottobre all'uscita di Novara in direzione Trecate lungo la strada provinciale 11. Poco dopo la rotonda che accompagna fuori dalla città una Panda che viaggiava in direzione Trecate è stata tamponata a tutta velocità da una Mercedes Classe C che viaggiava nella stessa direzione.

Per il forte impatto entrambe le vetture sono finite nella corsia e si sono ribaltate nei campi. A bordo della Panda viaggiavano quattro persone, tutte della provincia di Milano.Tra cui anche Daniela Cassina e Gabriella Andreasi 63 anni di Cerro Maggiore. Purtroppo per le due donne non c'è stato nulla da fare, mentre il conducente e l'altro passeggero sono stati trasferiti all'ospedale Maggiore in codice giallo. Il conducente della Mercedes, un uomo di 25 anni originario della Nigeria e residente a Trecate, si è allontanato a piedi ed è stato trovato e fermato dai carabinieri di Novara circa un'ora dopo proprio a Trecate. L'uomo era senza patente e assicurazione ed è stato arrestato per omicidio stradale.