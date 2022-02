Vuole un gin ma non ha il green pass: ragazza di 18 anni devasta un bar e aggredisce i carabinieri

Voleva bere alcolici al bar ma non aveva il green pass e pretendeva che il barista le servisse lo stesso un gin. E al rifiuto ha perso il controllo, inveendo contro l'addetto e mandando in frantumi la vetrata del locale. E' successo nei giorni scorsi, a Seveso, in Brianza.

Protagonista dell'episodio è stata una giovane di 18 anni di origini brasiliane. La ragazza è entrata nel bar situato nei pressi della stazione ferroviaria e ha provato insistentemente a chiedere di bere e poi ha scagliato il portatovaglioli contro la vetrata del locale.

A quel punto, con le schegge di vetro sotto gli occhi dei numerosi pendolari che a quell'ora uscivano dalla stazione, sono partite numerose chiamate al 112. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Seregno che, tra sputi, calci e insulti, ha cercato di bloccare la ragazza con l'ausilio del 118.

L'arresto

Quando la 18enne sembrava essersi calmata, mentre stava per salire sulla gazzella dell’Arma, ha colpito nuovamente i militari e danneggiato l’auto di servizio. Per la ragazza è scattato l'arresto per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Dopo l’udienza la 18enne, già conosciuta ai carabinieri per svariati reati contro la persona ed il patrimonio e con un ordine di custodia cautelare per alcuni reati commessi da minorenne, è stata condotta presso l’istituto penale minorile di Pontremoli (MS). La giovane in precedenza era ospite di una comunità educativa dalla quale però si era allontanata ed è così scattato l'aggravamento della misura.