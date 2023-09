"Sono stata violentata": 23enne soccorsa in strada

Una ragazza, soccorsa in stato confusionale, che dice di avere subìto un palpeggiamento mentre dormiva nell'auto di un ragazzo. Il quale, presente all'arrivo dei soccorsi, afferma invece di avere ricevuto un bacio da lei (e di essersi anche ritratto). I carabinieri di Sesto San Giovanni sono al lavoro per ricostruire tutte le fasi di una presunta, ma non ancora accertata, violenza sessuale avvenuta giovedì sera a Paderno Dugnano, alle porte della Brianza. La vittima sarebbe una ragazza italiana di 23 anni che, giovedì, aveva un appuntamento con un 29enne.

Dopo le nove di sera, la centrale operativa del 112 riceve una telefonata di un passante, che spiega di avere appena visto la giovane mentre, fuori di sé, scaraventava a terra alcuni cassonetti. Poco dopo chiama anche il 29enne, che nel frattempo aveva chiesto a un suo amico di raggiungerlo. Quando arrivano le ambulanze, la ragazza è ancora in stato confusionale ma riesce a dire agli operatori di essersi addormentata nell'auto del 29enne e di essersi svegliata mentre lui la palpeggiava al seno.

I sanitari avvertono i carabinieri, che arrivano verso le nove e mezza e trovano la giovane sdraiata per terra, ancora in stato di forte agitazione, tanto da non riuscire sul momento a raccogliere sue dichiarazioni. La 23enne viene accompagnata alla Mangiagalli ma si allontana dalla clinica e torna a casa.

Manca la versione della ragazza

I carabinieri, venerdì mattina, hanno a disposizione ancora soltanto la versione del 29enne. Secondo cui, verso la fine della loro uscita, lei lo ha baciato (e lui si è ritratto), dopodiché è uscita dalla vettura di lui e ha iniziato ad agitarsi a tal punto che il 29enne ha sentito la necessità di chiamare un suo amico per farsi aiutare e poi, insieme, hanno deciso di telefonare al 112. La 23enne, tornata a casa, ha trascorso la notte e la mattinata a riposare. La madre ha riferito però ai carabinieri che la giovane prende abitualmente degli ansiolitici. Non appena i carabinieri sentiranno anche la sua versione, si potranno capire più dettagli di quanto avvenuto.