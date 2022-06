Orrore al parco di Monza, tenta di violentare una ragazza e le strappa le mutande

Stava camminando tra i sentieri del Parco di Monza, da sola, per una passeggiata quando si è sentita raggiungere da dietro da qualcuno che l'ha bloccata e scaraventata a terra, immobilizzandola. Quell'uomo in pochi istanti, senza dire nulla, si è abbassato i pantaloni e le mutande e ha tolto i vestiti anche alla donna, una 32enne monzese. Le ha abbassato i pantaloni e afferrato con violenza gli slip, tanto da strapparglieli via.

Frame di un film - purtroppo reale - andato in scena in pieno giorno, nella mattinata di martedì 28 giugno, a Monza, nel parco. Pochi istanti che alla donna sono sembrati una eternità: ha provato a divincolarsi, a urlare e ha messo in fuga il suo aggressore riuscendo ad attirare l'attenzione di un'altra donna che proprio in quel momento si è trovata a passare di lì mentre stava facendo jogging. E' stata lei a comporre il 112 e a chiedere l'intervento di una volante della polizia di Stato.

Quando i poliziotti sono giunti sul posto hanno ascoltato il racconto della ragazza che ha spiegato di essere stata aggredita mentre passeggiava, da sola. L'uomo l'avrebbe avvicinata all'altezza della deviazione su viale Cavriga verso l'ingresso di Madonna delle Grazie. Un uomo tra i venti e i venticinque anni, apparentemente straniero per via della carnagione olivastra: indossava dei bermuda e una maglietta sportiva. Dopo le urla della ragazza si è dato alla fuga ed è scappato tra il verde della vegetazione. Le ricerche per rintracciare e identificare il responsabile sono in corso e l'uomo dovrà eventualmente rispondere dell'accusa di tentata violenza sessuale.

La ragazza è stata soccorsa dal personale della questura e da un'ambulanza del 118 che l'ha trasferita in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti.