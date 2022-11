Ragazzino trovato senza vita in casa

Un ragazzino è stato trovato senza vita a Carnate, all'interno di un appartamento, nel pomeriggio di martedì 15 novembre.

La chiamata di emergenza con la richiesta di soccorso è partita intorno alle 14 da un'abitazione di viale Brianza, nel comune del Vimercatese. A chiedere l'intervento del personale sanitario sarebbero stati alcuni parenti dell'adolescente. Per il giovane però non c'è stato nulla da fare: il personale sanitario intervenuto ha potuto solamente constatarne il decesso.

Sul posto martedì pomeriggio sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate e il Nucleo Rilievi del comando provinciale dell'Arma di Monzae Brianza che hanno avviato gli accertamenti per far luce sull'accaduto. Le indagini sono in corso e al momento gli inquirenti non escludono nessuna possibilità riguardo alle cause del decesso. Sull'episodio, per ora, non è emerso altro.

Seguiranno aggiornamenti.