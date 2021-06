Precipita nel vuoto e riporta un trauma al bacino: grave giovane

Paura per un uomo di circa 25 anni in via San Giovanni Bosco a Cinisello Balsamo. Nella notte tra venerdì e sabato, venti minuti prima delle 2, è precipitato da circa 6 metri.

Le sue condizioni si sono subito rivelate grave e secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, arrivata con ambulanza e automedica, avrebbe riportato un trauma del bacino e un sospetto trauma midollare.

Il personale sanitario ha trasportato il giovane d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano.

Per comprendere l'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. In via San Giovanni Bosco erano presenti anche i vigili del fuoco.