Piante, fiori e colori al posto del cantiere

Un raid nel fine settimana per dare colore e una nuova anima a quell’area verde dove dovrebbe iniziare a breve il cantiere. Sui muretti grigi manine colorate, fiori apparsi sulle cancellate, piante sbocciate tra i mattoni a terra.

Un “raid” pieno di colori e di allegria quello realizzato a Monza nel quartiere di San Fruttuoso, tra il 17 e il 18 settembre. “Con questa iniziativa abbiamo voluto dimostrare non solo che siamo contro la cementificazione delle aree verdi del quartiere, ma indichiamo come si possano valorizzare aree pretestuosamente dichiarate abbandonate, per poi specularci sopra, impermeabilizzandole con la costruzione di opere facilmente realizzabili in spazi già presenti in quartiere", spiegano i promototi dell’iniziativa firmata Comitato San Fruttuoso Bene Comune.

"Inoltre - aggiungono - abbiamo saputo mobilitare una parte del quartiere per avere cura di un’area pubblica, risultato tutt’altro che scontato, e che incoraggeremo per altre situazioni sempre presenti nel quartiere con particolare riferimento all’area interessata dai grattacieli di Viale Lombardia". Il Comitato da tempo si batte contro il progetto urbanistico promosso dalla Giunta sul quartiere di San Fruttuoso.