Rapina da 5mila euro in Brianza: ladri nel centro scommesse

Pistola in pugno, volto coperto. Così due rapinatori nella serata di venerdì hanno fatto irruzione all'interno di un centro scommesse a Biassono. Il bersaglio della banda è stato il punto Snai di via Cesana e Villa. I due malviventi, descritti come armati di pistola, hanno minacciato di dipendenti e chiuso due addetti in un ripostiglio, per poi impadronirsi del denaro. Cinquemila euro di bottino all'incirca. Poi la fuga.

Mentre i rapinatori si allontanavano sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Monza che hanno avviato le indagini e ascoltato i testimoni. Forse qualche elemento utile per la ricostruzione della rapina e l'individuazione dei responsabili potrebbe arrivare dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza all'esterno e all'interno dell'area.