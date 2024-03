Ragazzini picchiati e rapinati in strada: 2 arresti, anche un 16enne

Li hanno accerchiati, minacciati, spaventati e picchiati per derubarli. In azione, nella serata di mercoledì 27 marzo, a Renate, è entrato un baby branco. Tre giovanissimi, secondo la descrizione fatta dalle vittime. E due di loro - un ragazzino appena maggiorenne e un 16enne - sono stati subito rintracciati dai carabinieri e arrestati. E ora sono accusati di rapina aggravata.

A far intervenire le pattuglie dell’Arma della stazione di Besana Brianza a Renate, dove due 17enni brianzoli erano appena stati rapinata in strada, è stata una chiamata con richiesta di aiuto giunta alla centrale operativa. I giovanissimi hanno raccontato che mentre stavano passeggiando per strada, sono stati accerchiati, minacciati e percossi da tre sconosciuti: tre ragazzi che li hanno costretti a consegnare loro un borsello, due cappellini e dei soldi. Subito sono scattate le ricerche sulla base della descrizione dei baby rapinatori fatta dalle vittime. I carabinieri, a pochi passi da dove era avvenuto il fatto, vicino alla stazione ferroviaria di Renate, hanno rintracciato e riconosciuto due dei tre aggressori.

E uno di questi, aveva ancora con sé il bottino appena portato via ai due ragazzini. Al momento del fermo, il 18enne, un ragazzo di origine egiziana, si è opposto all’arresto e ha dapprima sferrato un pugno a uno dei carabinieri e poi ha provato a scappare via, scavalcando la recinzione di un’abitazione per fuggire via. Entrambi i giovanissimi sono stati però arrestati, accusati di rapina aggravata e ora si trovano nel carcere minorile Beccaria di Milano.