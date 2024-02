Scatta l'allarme nel negozio in centro Monza: rapina, botte e arresto

Un pomeriggio di shopping senza pagare è finito con l'arresto per un uomo di 46 anni a Monza. I fatti risalgono a domenica 25 febbraio quando per il 46enne, già noto alle forze dell'ordine e già sorpreso all'interno dello stesso negozio a impossessarsi della merce in altre occasioni, sono scattate le manette con l'accusa di rapina.

Intorno alle 16 il 46enne è stato notato (e riconosciuto) da un addetto alla vigilanza mentre si aggirava per gli spazi della Rinascente, in centro città. Una volta nel reparto accessori da uomo ha messo gli occhi (e le mani) su uno zaino in tela e su un borsello e dopo aver prelevato la merce dagli espositori si è avviato all'uscita di emergenza, con l'intenzione di uscire senza pagare. Però è scattato l'allarme e il 46enne è stato subito raggiunto dal vigilante che ha cercato di fermarlo.

L'uomo, nel tentativo di fuggire, ha sferrato due gomitate al torace all'uomo, colpendolo. L'uomo è stato raggiunto e fermato dai poliziotti della questura di Monza che sono subito accorsi sul posto. E il rapinatore è stato arrestato.