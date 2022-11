I rapinatori con pensione e reddito di cittadinanza e l'ultimo colpo per andare ai Caraibi

Il 9 novembre, ventisette giorni dopo il colpo, senza sapere di essere intercettati, si incoraggiavano a vicenda. Parlavano di un "segnale bello forte", della necessità di "ripigliarci" e di quel sogno neanche tanto nascosto: partire e andare ai Caraibi. Un sogno finito ancora prima di iniziare, però, perché per entrambi, adesso, sono scattate le manette.

Video | La rapina nella sala slot

In cella, con le accuse di rapina aggravata e furto in concorso, sono finiti Vincenzo Buda - 58 anni, origini reggine ma da tempo residente a Saronno - e Romano Fleres, 65 anni, anche lui residente nel paese del Varesotto e già ai domiciliari. I due, entrambi con numerosissimi precedenti alle spalle, sono ritenuti i responsabili della rapina messa a segno il 13 ottobre scorso in una sala slot di via Roma a Senago, nel Milanese. Quella mattina, verso le 9.40, due uomini - entrambi con cappello alla pescatora in testa e scaldacollo a coprire il viso - erano entrati nel locale e avevano subito puntato contro il commesso una pistola al volto, ordinandogli di aprire le cassaforte.

Dopo aver afferrato il bottino - 850 euro in gratta e vinci e quasi 15mila euro in contanti -, avevano rubato all'uomo anche il portafogli con 150 euro all'interno ed erano scappati. Ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, i due erano fuggiti a bordo di un furgone bianco, ritrovato poi poco distante dai carabinieri. Le indagini sono partite proprio da quel mezzo, rubato il giorno prima a Nerviano a una donna che aveva lasciato le chiavi inserite nel quadro. Andando a ritroso, ancora grazie agli occhi elettronici della sala slot, gli investigatori hanno ricostruito che il Citroen Berlingò era stato posizionato lì il giorno prima. Analizzando con attenzione i frame, i carabinieri hanno quindi notato che davanti al furgoncino viaggiava una Ford Fusion, poi risultata intestata a Buda. A quel punto il puzzle è stato chiaro.

Anche attraverso i tabulati telefonici, i militari hanno ricostruito che i due la mattina del colpo avevano lasciato la Fusion dietro la sala slot, erano saliti sul furgone, avevano percorso neanche 100 metri, avevano messo a segno il blitz e poi avevano fatto la strada al contrario, lasciando lì il Berlingò certi - sbagliando - di non aver disseminato tracce. Il resto lo hanno fatto le intercettazioni, con i due che si sono traditi in più occasioni, commentando la scelta di utilizzare il furgone con un sarcastico "se uscivamo a piedi era uguale" e ironizzando sul fatto che l'impiegato vittima della rapina lavorasse lì da poche settimane.

Non solo battute, però. Perché pare che Buda - precettore di reddito di cittadinanza - e Fleres - pensionato - stessero già organizzando un nuovo colpo. "Tra poco è Natale", diceva, intercettato, il 65enne all'amico. Che gli rispondeva, tranquillamente: "Bisogna dare un segno bello forte alla nostra vita. Se noi andiamo ai Caraibi non è meglio?".