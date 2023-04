Riapre il bar "reale": alla Reggia di Monza ora si può di nuovo bere un caffè

Riapre il bar "reale" di Monza. Alla Reggia torna in servizio il bar-caffetteria. Dopo la chiusura dei mesi scorsi nel weekend di Pasqua il bar torna in funzione e per i visitatori del gioiello del Piermarini, per i turisti o per coloro che passeggeranno nei giardini reali del parco sarà possibile conderesi un caffè o una bottiglietta d'acqua.

Il bistrot della Villa Reale da sabato 8 arile torna in funzione. La conferma arriva dal Consorzio della Villa Reale e del parco di Monza che qualche settimana fa aveva comunicato che il servizio di caffetteria non era più presente nel complesso monumentale dallo scorso autunno per "interventi sugli impianti di natura idraulica ed elettrica finalizzati al ripristino della funzionalità anche con incremento di attrezzature". La mancanza di un servizio di caffetteria che dispensasse anche solo dell'acqua era diventato un caso e la questione era stata sollevata anche dal consigliere comunale Paolo Piffer.

"Si tratta di soluzioni ancora temporanee, poiché la soluzione definitiva si otterrà a seguito dell’assegnazione del bando per la concessione del servizio bar e ristorante" avevano specificato dal Consorzio. "Non c’è stata alcuna fuga di baristi, ma semplicemente è in corso un cambio di operatore per la gestione del servizio bar della Villa".

Adesso nella splendida cornice dei Giardini Reali ci si potrà concedere una pausa per un caffè o una bibita e i visitatori e i turisti potranno trovare un complesso munumentale fornito anche di un servizio di caffetteria.

Il weekend di Pasqua nel parco e in villa

Per il weekend di Pasqua sono diverse le proposte della Reggia di Monza e del Parco. Sabato, domenica e lunedì insieme alla visita alla Reggia sono aperte anche le mostre temporanee “Le Immagini della Fantasia” al Belvedere e “I Macchiaioli e l’invenzione del Plein air tra Francia e Italia” all’Orangerie.

Oltre a una passeggiata alla scoperta del gioiello verde monzese si può scegliere di esplorare il parco in bici o a bordo del trenino elettrico.