Chiusi i bar al Parco e in Villa: turisti a digiuno e senza acqua

Passeggiata al Parco, ma quando fame e sete arrivano diventa un bel problema. Almeno per quei turisti che non sanno che è meglio organizzarsi prima con acqua e qualche snack. Perché al Parco di Monza ad oggi sono chiusi il bar della Villa Reale, quello della Torretta e della Cascina del Sole. Il problema è finito anche in consiglio comunale.

Durante la seduta di ieri, lunedì 27 marzo, il consigliere Paolo Piffer (Civicamente) ha presentato un'interrogazione proprio in merito al problema della chiusura di tre importanti punti di ristori nel Parco di Monza. Per chi abitualmente lo frequenta sa che la scelta migliore è quella di portarsi da casa bevande e merendine. Ma i turisti non lo sanno e come lo stesso consigliere Piffer ha spiegato diventa una caccia al tesoro, al termine della visita della Villa, cercare anche un punto di ristoro dove acquistare una bottiglietta d'acqua. Cascina del Sole e Torretta da tempo ormai sono chiuse, mentre la chiusura del bar della Villa Reale è più recente.

L'assessore al Parco Arianna Bettin ha risposto al consigliere di minoranza. I tempi di riapertura della Torretta e della Cascina del Sole non sono imminenti. "I due edifici necessitano di un intervento di ristrutturazione - ha spiegato -. Sono inseriti nel Masterplan della Villa Reale e dei Giardini. Per quanto riguarda invece il bar della Villa è di competenza del Consorzio del Parco e della Villa Reale. Abbiamo stimolato la direzione per un nuovo bando e so che ci sono già stati diversi sopralluoghi da parte di realtà che potrebbero essere interessate alla gestione del servizio di ristorazione. Si sta anche valutando l'opzione complementare di installare macchinette di bevande e snack".