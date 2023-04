Stella, la gatta malata sparita da oltre una settimana: una ricompensa per chi la ritrova

"Siamo disperati: da sabato 1 aprile Stella non è più rientrata a casa. La stiamo cercando giorno e notte, ma senza risultati". Questo l'appello inviato alla redazione di MonzaToday da Barbara, la proprietaria di Stella, una gatta scomparsa da Misinto ormai quasi da 10 giorni.

Le ricerche sono iniziate immediatamente ma ad oggi, domenica 9 aprile, di Stella sembra non esserci alcuna traccia. "Ho fatto ricerche approfondite su tutto il territorio - spiega Barbara - Ho consegnato moltissimi volantini, ma di lei nessuna buona notizia. Sono profondamente addolorata, come potete immaginare, e preoccupata perché non so cosa possa essere successo alla mia adorata micia".

Stella è una gatta dal pelo corto tricolore, rosso, nero e bianco. Stella è scomparsa da Misinto, dalla zona Industriale di via Kennedy. "Stella ha rotto la zanzariera ed è fuggita - conclude Barbara -. Purtroppo necessita di cure, perché ha problemi di salute. Stella è sterilizzata, microchippata diffidente verso gli sconosciuti, non conosce la zona. Ha circa 9 mesi. Siamo disposti ad una ricompensa se venisse ritrovata. A casa tutti stiamo in pensiero e forte apprensione. Se la vedete contattatemi, non cercate di prenderla. Chiunque abbia notizie può telefonare al 340.6139918".