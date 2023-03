Furti in casa e un bottino da 6 milioni: ecco le foto di tutti gli oggetti rubati (da restituire)

In quel tesoretto da 6 miloni di euro di merce rubata potrebbe esserci anche refurtiva che arriva da furti compiuti negli ultimi anni a Monza e in Brianza. Una grande quantità di merce quella trovata nei giorni scorsi dalla polizia di Stato di Bologna: un'importante operazione che ha portato al sequestro di centinaia di migliaia di oggetti e preziosi, frutto di furti compiuti nel nord e centro Italia negli ultimi 20 anni.

I poliziotti hanno recuperato e sequestrato argenteria, gioielli, diamanti, armi, monete, medaglie, orologie, telecamere e macchine fotografiche. “I vari beni rinvenuti sono stati suddivisi per tipologia in diverse categorie e catalogati in lotti contrassegnati da un numero univoco – si legge sulla pagina Internet della polizia di Stato creata ad hoc con le foto di tutti gli oggetti ritrovati -. Ogni lotto potrà contenere più oggetti al suo interno. Quando si seleziona una categoria verrà mostrato, in alto a destra, il totale dei lotti presenti ma non il numero totale degli oggetti catalogati in quella categoria. Per visualizzare tutti i beni presenti, sarà sufficiente premere su di una foto qualsiasi e scorrere con le frecce direzionali che compariranno sui lati della foto”.

Nel caso si riconoscano uno o più oggetti, prima di telefonare, è necessario accertarsi di essere in possesso della relativa denuncia di furto, comunicandone gli estremi all'operatore telefonico, insieme al numero/i di riferimento dell'oggetto e la categoria di appartenenza. Nel caso non si abbia più la copia della denuncia, le tempistiche per la restituzione potrebbero dilatarsi nel tempo poiché sarà necessario fissare un apposito appuntamento per formalizzare l'atto.

Tutti i beni rivenuti si riferiscono a fatti risalenti fino al 21 settembre 2022. Per la gestione degli appuntamenti e delle operazioni di restituzione è stato istituito un apposito numero telefonico (0516401776) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30: