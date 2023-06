Rissa e aggressione in strada, 28enne soccorso privo di sensi dopo un pugno in faccia

Un ragazzo a terra, privo di sensi, e soccorsi in codice rosso a Brugherio. Un giovane di 28 anni è stato trasferito in ospedale d'urgenza, al San Gerardo di Monza, dopo una aggressione avvenuta in strada nella notte. Il giovane, residente a Gorgonzola, in provincia di Milano, sembra fosse a Brugherio per trascorrere la serata quando pochi minuti prima delle tre da viale Europa è partita una telefonata con una richiesta di intervento per una presunta aggressione. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Monza con due pattuglie, dal Nucleo Radiomobile e dalla stazione di Brugherio, insieme ai soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

Al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine in strada c'erano solo il giovane ferito, privo di sensi e svenuto dopo il colpo, e un amico. Il ragazzo, a causa delle conseguenze di un violento pugno al volto, è stato accompagnato d'urgenza nell'ospedale monzese e la prognosi è riservata. Secondo quanto ricostruito non risulta fortunatamente in pericolo di vita. Sull'accaduto ora indagano i carabinieri che hanno ascoltato la testimonianza dell'amico in relazione a quanto accaduto. Secondo quanto al momento emerso sembra essersi trattato di una rissa ma nessuno al momento è stato in grado di indicare quante persone fossero coinvolte e i motivi alla base dell'aggressione. Il 28enne sembra non conoscesse i suoi aggressori. Indagini in corso.