Miracolo di Natale: dopo un mese ritrovato Oreste, il gatto del bimbo autistico

Dopo quasi un mese finalmente il miracolo: Oreste è stato recuperato e sul volto del piccolo Cristian è tornato il sorriso e in casa la serenità. Questo è il più bel Natale che la famiglia di Cristian potesse immaginare: quello insieme a loro adorato gatto di famiglia diventato una sorta di amico inseparabile e 'terapeutico' per il figlio autistico.

Oreste, gattone di un anno e mezzo abituato a vivere in casa, era scomparso da Monza alla fine di novembre dall'appartamento di Triante. La porta d'ingresso lasciata inavvertitamente aperta era stata subito imboccata da quel micio curioso che poi, però, non era più riuscito a ritornare indietro. Le ricerche erano scattate immediatamente: volantini in giro per il quartiere, appelli sui social che hanno fatto il giro d'Italia, ricerche continue per le vie di Triante. Poi un 'avvistamento' sul tetto e la chiamata ai vigili del fuoco che, però, non sono riusciti a recuperare quel micione rosso di 7 kg che ha un posto speciale nel cuore del piccolo Cristian. Nel frattempo è stato contattato anche Said Beid il pet detective di Villasanta famoso non solo il Brianza per la sua capacità di ritrovare gli animali. E così è stato: anche questa volta Said è riuscito a riportare a casa il gatto. Nella tarda serata di ieri, venerdì 23 dicembre, Oreste è ritornato tra le braccia di Cristian.

"Le ricerche non si sono mai interrotte con costanti sopralluoghi con l'utilizzo di sonde, drone, fototrappole e diffusione informatica massiccia - racconta Said -. Dopo tanti giorni di ricerche nella serata di venerdì 23 dicembre mi ha telefonato Greta, la mamma di Cristian, avvisandomi che Oreste era stato appena avvistato". Said si è precipitato a Triante e poi ha fatto quello che solo a lui riesce così tanto naturale fare: comunicare con gli animali, conquistare la loro fiducia e finalmente farli tornare a casa. E così è stato anche nella tarda serata di ieri. "Ecco il più bel regalo di Natale: riesco a riportare Oreste tra le braccia del suo amico umano. Una gioia immensa. Ringrazio i proprietari per la fiducia e la collaborazione, la volontaria Consuelo per la sua assidua presenza ed infine Tiziana e Maurizio per aver collaborato. Quella provata ieri sera è stata un'emozione immensa: la gioia di avere riportato un gatto in famiglia, ma soprattutto sapendo il grande valore affettivo che quel gatto aveva per Cristian verderli di nuovo insieme mi ha emozionato e fatto piangere. Vederli giocare sul lettone è stato il regalo più bello che anche io potessi desiderare perchè, se è vero che gli animali sono anime speciali, Oreste lo è ancora di più per il suo piccolo amico".