Rompe il braccialetto elettronico e va a comprare la droga: arrestato per evasione

Alle fine la mamma è riuscita a convincerlo a tornare a casa. Stanca dell'ennesimo brutto guaio nel quale si era cacciato il figlio gli ha telefonato e gli ha detto di rientrare a casa dove c'erano i carabinieri ad attenderlo. Il giovane - un ragazzo di 23 anni - dalla casa non avrebbe dovuto allontanarsi. Infatti era agli arresti domiciliari.

Ma ha deciso di 'evadere' rompendo il braccialetto elettronico e allontanandosi dall'abitazione per andare a comprare la droga. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 9 gennaio a Seregno. Erano circa le 14.30 quando alla centrale operativa dei carabinieri di Seregno è arrivato l’alert di manomissione del braccialetto elettronico associato al 23enne pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e già protagonista insieme al fratello 27enne di svariate azioni criminali. Il giovane, secondo quanto riferiscono i carabinieri, non era la prima volta che evadeva dai domiciliari.

È stata immediatamente inviata una pattuglia presso la casa del giovane per accertarsi del reale allontanamento. A casa i carabinieri hanno trovato i genitori e il fratello, anche lui agli arresti domiciliari. La mamma ha spiegato ai carabinieri che il figlio era uscito poco prima per sbrigare alcune commissioni urgenti ma capita la gravità della situazione lo ha subito chiamato al telefono invitandolo a rientrare il prima possibile a casa.

Il giovane è ritornato dopo mezz'ora. Ad attenderlo i carabinieri ai quali ha spiegato che si era allontanato per comprare la droga. I militari lo hanno arrestato per evasione e lo hanno trasferito nella caserma di Seregno dove ha trascorso la nottata nelle camere di sicurezza in attesa di essere accompagnato nella mattinata di oggi, martedì 10 gennaio, a Monza per l’udienza di convalida e il contestuale processo per direttissima.