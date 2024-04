Ruba un coltello nel supermercato, esce e si ferisce: soccorsi nel parcheggio

Soccorsi in azione domenica pomeriggio a Bernareggio. In via Roma intorno alle 16.30 del 14 aprile sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vimercate e un'ambulanza del 118 per soccorrere un 23enne. Il giovane, cittadino già noto alle forze dell'ordine, senza fissa dimora, nel parcheggio di un supermercato della cittadina si sarebbe procurato alcune ferite ad una gamba e a un braccio.

L'uomo avrebbe impugnato un coltello che avrebbe rubato poco prima tra le corsie del supermercato. A bloccarlo e a impedire che potesse farsi del male ulteriormente sono stati i militari dell'Arma con l'ausilio del personale sanitario che ha trasferito il 23enne, in codice verde, all'ospedale di Vimercate. Per il giovane, nel caso in cui la proprietà sporgesse denuncia, potrebbe profilarsi l'accusa di furto.