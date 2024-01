Ladri in parrocchia durante festa poi il "miracolo: cassetta delle offerte torna piena grazie alla solidarietà

Una giornata di condivisione e gioia per celebrare la festa della Famiglia con un appuntamento in parrocchia. Un momento che però qualcuno ha pensato di rovinare. E mentre le famiglie si erano riunite in parrocchia, qualche malintenzionato ha puntato alla cassetta delle offerte appena raccolte. E ha portato via il suo contenuto.

Forse una bravata, un gesto di qualche ragazzo annoiato o disperato. E qualcuno ha anche raccontato di essersi insospettito nel vedere quattro ragazzi sconosciuti, con facce mai viste prima, aggirarsi per la parrocchia proprio nella mattinata di domenica. E' successo a Monza, a San Biagio.

E così la festa è stata interrotta e rovinata dall'annuncio di quanto poco prima accaduto al microfono. E subito, tra i membri della comunità pastorale guidata da don Umberto Oltolini, è scattata la gara di solidarietà. La comunità non si è persa d'animo. E, nonostante l'amarezza per l'accaduto e l'incredulità, le famiglie hanno cercato di rimediare e di dimostrare che a vincere il male c'è sempre il bene, l'impegno e la solidarietà. E così la cassetta delle offerte è tornata a riempirsi. E questa volta le donazioni sono più che raddoppiate. I ladruncoli sono scappati con meno di cento euro mentre l'impegno delle famiglie ha dimostrato che la solidarietà può fare tanto e in pochi istanti sono stati raccolti quasi 500 euro. Domenica a San Biagio si erano radunate centinaia di persone: avevano pranzato insieme grazie al menù preparato dai volontari sotto la guida del cuoco Francesco Bartesaghi e avevano condiviso la giornata.

"Benchè amareggiati da quanto accaduto ringraziamo per la grande generosità mostrata dai fedeli" hanno fatto sapere i volontari della parrocchia di San Biagio dove la raccolta tramite le offerte serve a sostenere le attività dell'oratorio e dello spazio Bottega, pensato per favorire l'integrazione fra le diverse realtà del quartiere.