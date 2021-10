Mistero a Monza: "Chi ha devastato il campo di calcio di via Valosa?"

Tutto è successo alla luce del sole, mentre alcuni residenti affacciati alle finestre non capivano esattamente quello che stava accadendo.

Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 15 ottobre, alcune persone sono entrate nell'area verde comunale di via Valosa di Sotto nel quartiere monzese di San Fruttuoso dove c'è un campetto di calcio. Hanno tolto le reti, sdraticato i pali, e poi se ne sono andati via lasciando il campo completamente devastato.

Alla finestra alcuni inquilini che erano increduli di fronte alla scena. Immediata la segnalazione ai referenti del Comitato San Fruttuoso Bene Comune che hanno effettuato un sopralluogo.

Un cittadino ha scattato le foto dello stato in cui si trova il campo di calcio, e dove si intravade una persona che sta effettuando l'intervento. "Non sappiamo chi siano gli autori di questo gesto - spiega - Ci sono alcune foto dei cittadini, ma sono fatte dalle finestre. Si vede solo un furgoncino bianco e un uomo al lavoro. Non c'erano cartelli che annunciavano lavori".

La redazione di MonzaToday ha nel frattempo contattato il Comune per sapere se, eventualmente, gli operai erano stati inviati dagli uffici competenti per interventi di manutenzione, ma siamo in attesa di ricevere risposte.

Intanto il Comitato San Fruttuo per il Bene Comune si è mobilitato: domani mattina, domenica 17 ottobre, dalle 10 è previsto un presidio di protesta nel giardinetto.