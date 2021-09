Grave incidente in azienda, muore operaio brianzolo

Ha lottato tra la vita e la morte per più di una settimana in un letto d'ospedale, al Sant'Anna di Como. Purtroppo non ce l'ha fatta Saverio Guerra, 56 anni, l'operaio di Nova Milanese che lo scorso 17 settembre era rimasto ferito in un incidente sul lavoro all'interno di una azienda manifatturiera di Inverigo.

L'incidente e i soccorsi

Nella ditta - che si occupa della trasformazione della lamiera - in seguito all'allarme lanciato al 118 erano intervenuti i soccorsi insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Il 56enne sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario e avrebbe così riportato un forte trauma da schiacciamento a cui poi sarebbe forse seguito un malore: una dinamica talmente grave da farlo finire in arresto cardiaco.

I soccorsi erano intervenuti in codice rosso: sul posto due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Bergamo con il quale il 56enne è stato portato in condizioni critiche all'ospedale Sant'Anna. Qui poi sabato purtroppo è deceduto.