Fermato per un controllo, 22enne scappa con la droga: arrestato

Un controllo di routine, in strada a Monza. E un arresto. Un ragazzo di origine marocchina di 22 anni è stato arrestato dalla polizia nella mattinata di martedì 24 ottobre in città. A fermarlo sono stati i poliziotti della squadra volanti della questura di Monza. Il giovane era un compagnia di un connazionale quando i poliziotti hanno fermato i due per un controllo in corso Milano. E a quel punto hanno iniziato a correre. Un inseguimento che è terminato poco dopo, dall'altezza del Binario 7 dove il giovane è stato fermato. Addosso nascondeva 14 grammi di hashish. Incensurato, di professione imbianchino, il ragazzo - residente a Sesto San Giovanni - ha raccontato di aver acquistato la droga per 50 euro con un amico poi scappato via.

A fare scattare le manette per il ragazzo però è stata la violazione in materia di immigrazione per il mancato rispetto di un provvedimento di espulsione datato 2019. E la detenzione della sostanza stupefacente. Nella mattinata di mercoledì si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto con pena sospesa.

Nella mattinata di mercoledì 25 a seguito dell’udienza presso il Tribunale, all’esito della quale il giudice ha convalidato l’arresto e concesso il nulla osta all’espulsione, il questore Marco Odorisio, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione, ha disposto che l’uomo fosse accompagnato da personale della questura presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Pian del Lago (CL) dove sarà trattenuto fino alla definitiva espulsione dall’Italia.