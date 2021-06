Schiamazzi sotto la finestra: un inquilino scende in cortile armato di una spada di legno

Serata di schiamazzi: la lite degenera e compare anche una riproduzione in legno di una spada con la quale viene colpito un ragazzo di 16 anni. Serata turbolenta venerdì 11 giugno in una palazzina di via Ramazzotti a Monza, vicino all’ospedale San Gerardo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Monza chiamati per schiamazzi e per l’intrusione di alcuni giovani all’interno del cortile condominiale.

La situazione, però, è degenerata: un inquilino, probabilmente provocato da alcuni dei ragazzi, si è catapultato nel cortile condominiale imbracciando la riproduzione in legno (per uso sportivo) di una spada. L’uomo ha colpito un ragazzo di 16 anni, che a sua volta ha colpito l’inquilino allo zigomo con un casco.

Immediato l’arrivo sul posto dell’ambulanza: il giovane è stato trasportato all’ospedale San Gerardo in codice verde. I medici gli hanno riscontrato contusioni guaribili in tre giorni. L’inquilino, invece, ha rifiutato le cure.

L’uomo è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere. Sono in corso ulteriori accertamenti in merito ai comportamenti dei ragazzi.