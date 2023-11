Oggi giornata di proteste e ricordi a Monza: sciopero, corteo, fiaccolata e presidio

Una giornata di protesta, sciopero, presidi ma anche commemorazioni. Oggi, venerdì 24 novembre, a Monza sono in programma lo sciopero dei sindacati, la fiaccolata nel ricordo di Lea Garofalo e il presidio a favore di Gaza.

Lo sciopero e il corteo di Cgil e Uil

Si inizierà questa mattina alle 9 con la partenza del corteo promosso da Cgil e Uil. Ritrovo in piazza Castello e poi sfilata per le vie del centro per terminare in Arengario dove sono previsti gli interventi dei rappresentanti dei lavoratori. I sindacati scendono in piazza per rivendicare l’innalzamento dei salari, l’estensione dei diritti e per contrastare una legge di bilancio che vedrebbe sfavorite tutte le classi sociali, e per la promozione di un rinnovamento della politica economica, sociale e contrattuale. Ma soprattutto contro le morti bianche, per rivendicare la sicurezza sul posto di lavoro che, purtroppo, per molti è diventato un luogo di morte.

La fiaccolata per Lea Garofalo

Il 24 novembre Monza ricorderà anche Lea Garofalo, la collaboratrice di giustizia uccisa nel 2009 per mano dei familiari affiliati alla ‘ndrangheta. Il suo corpo bruciato è stato ritrovato nei campi di San Fruttuoso. La fiaccolata partirà alle 18 dal Giardino Lea Garofalo, al parco della Boscherona. Un silenzioso cammino di 3 km fino ad arrivare al cimitero di San Fruttuoso dove c’è una targa in sua memoria. La manifestazione è stata stata promossa da Libera contro le mafie Monza e Brianza e da Auser Monza e Brianza. Hanno aderito: Cgil, Cisl, Uil, Acli Monza e Brianza, Anpi Monza, Anpi Monza e Brianza, Osservatorio contro le mafie Peppino Impastato, Consulta di San Fruttuoso, Consulta di Sant’Albino, Associazione culturale San Fruttuoso, Arci Scuotivento, Un ponte per, Comitato San Fruttuoso Bene Comune, Brianza SiCura, Gruppo di lettura San Fruttuoso.

Il presidio a favore di Gaza

Infine sempre alle 18, nella sede della Cub di via Piave 7 è previsto un presidio a sostegno del popolo palestinese (la manifestazione, inizialmente prevista davanti all’Arengario, come riferiscono gli organizzatori è stata spostata nella sede della Cub come previsto da direttive ministeriali). Un momento di incontro, confronto e riflessione promossa dal Movimento politico per il socialismo. “Free Palestine. Diritto alla vita e allo Stato per il popolo palestinese. Stop al genocidio di donne, bambini e uomini palestinesi”, ricordano gli organizzatori nella presentazione dell’iniziativa alla quale invitano la cittadinanza.