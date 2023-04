Due scioperi in una settimana: a rischio treni, autobus, metro e tram

Due venerdì neri all'orizzonte. Milano si prepara a fare i conti con un doppio sciopero dei trasporti nelle prossime settimane. Venerdì 14 e venerdì 21 aprile, infatti, sotto la Madonnina andranno in scena due agitazione che rischiano di mandare nel caos la circolazione di treni - regionali e nazionali -, metro, autobus e tram.

Si parte il 14 con uno sciopero nazionale dei lavoratori di Trenitalia proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Ugl, Fast Confsal e Orsa contro "atti unilaterali messi in atto dalla società - si legge in una nota condivisa - tra i quali modifiche organizzazione degli orari dei turni di lavoro, corresponsione assegni ad personam, modifiche turnazione ferie estive, forzature normative, modifiche reticolo impianti".

"Le organizzazioni sindacali hanno ribadito la necessità di riprendere un confronto serio finalizzato a risolvere le criticità per le lavoratrici e i lavoratori di Trenitalia che nell’ultimo triennio hanno lavorato con impegno, professionalità e a rischio dell'incolumità personale, per consentire il diritto alla mobilità della cittadinanza durante la fase pandemica di emergenza sanitaria, denunciando a Trenitalia, in più di un’occasione, che l’indeterminatezza di riferimenti precisi sul futuro e lo sviluppo dell’azienda e l’assenza di un adeguato piano assunzionale, scarica tutte le tensioni sul costo del lavoro", l'attacco delle sigle.

I treni saranno a rischio per 8 ore dalle 9 alle 17. Nella stessa giornata, e con gli stessi orari, i sindacati Sgb, Usb lavoro privato e Cub trasporti hanno indetto uno sciopero anche del personale Trenord, con i convogli regionali lombardi che saranno quindi a rischio stop. Il venerdì successivo, 21 aprile, Cub ha invece proclamato uno sciopero generale dei lavoratori di tutti i settori pubblici e privati. Quel giorno, quindi, potranno fermarsi nuovamente i ferrovieri, ma soprattutto - a Milano - i dipendenti di Atm, l'azienda che gestisce metro, bus e tram. Il 31 marzo, per effetto di un'altra agitazione, la città aveva "perso" alcune delle sue linee metro.