Oggi è il giorno dello sciopero: tutti i treni a rischio, gli orari

Ieri ritardi e cancellazioni dei treni, oggi lo sciopero. Giovedì 11 aprile sono a rischio i treni Trenord e Trenitalia mentre non ci saranno problemi con i mezzi Atm (metro, bus e tram), perché i lavoratori dell'Azienda trasporti milanesi sono stati precettati. L'agitazione, come annunciato sul portale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è stata proclamata da Cgil e Uil. I sindacati guidati da Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, sottolinea MilanoToday, chiedono politiche e interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, un cambiamento nella delega fiscale del governo e una diversa riforma per un fisco "giusto ed equo".

Gli orari dei treni Trenord per l'11 aprile

"Per la giornata di giovedì 11 aprile 2024, è stato proclamato uno sciopero nazionale dalle 9.01 alle 13 che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia", annuncia Trenord con una nota.

"Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Le fasce orarie di garanzia - spiega la società - non saranno interessate dallo sciopero e inoltre arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 9 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10".

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio

"Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real-time tramite l'app Trenord", conclude l'azienda.

Lo sciopero dei treni Trenitalia

"Dalle 9.01 alle 13 di giovedì 11 aprile, è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tper proclamato dalle organizzazioni sindacali, a esclusione del personale della direzione regionale Campania", si legge sul sito Trenitalia.

"I treni - proseguono - possono subire variazioni o cancellazioni. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle condizioni generali di trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole imprese ferroviarie."

"Ulteriori informazioni sugli altri canali web del Gruppo FS Italiane, uffici informazioni, assistenza clienti e biglietterie. Attivo call center 800 89 20 21", concludono.