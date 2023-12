Oggi ancora uno sciopero dei mezzi: gli orari e tutte le informazioni

Ancora un venerdì di passione per chi in Brianza, ma anche nel resto d'Italia, si muove con i mezzi pubblici. Oggi venerdì 15 dicembre è stata indetta una agitazione nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale organizzata dalle sigle Usb lavoro privato, Al Cobas e Cub trasporti.

A Milano saranno a rischio metropolitane, bus e tram di Atm. "L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio", ha fatto sapere la stessa società che gestisce il Tpl. Due, quindi, le fasce di garanzia: i mezzi circoleranno da inizio servizio alle 8.45 e tra le 15 e le 18. Nel resto della giornata invece si rischia lo stop.

Gli orari a Monza

Lo sciopero potrebbe avere conseguenze anche sul servizio di trasporto pubblico a Monza e in Brianza. Nord Est Trasporti ha comunicato gli orari: sul servizio delle linee urbane di Monza ci sarà sciopero con possibili disagi dalle 9 alle 11:50 e dalle 14:50 al termine del servizio.? Eul servizio delle linee extraurbane dalle 8:45 alle 15 e dalle ore 18 al termine del servizio.

Per quanto riguarda il servizio di Autoguidovie per il giorno 15 dicembre saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati dalle ore 5:30 alle ore 08:29 e dalle ore 15:00 alle ore 17:59. Potrebbero invece non essere garantite tutte le corse in partenza nella fascia oraria: da inizio servizio alle ore 5:29, dalle 08:30 alle 14:59 e dalle 18:00 a fine servizio