Sciopero confermato: una giornata di disagi, non soltanto per i pendolari

La giornata dello sciopero dei trasporti è arrivata. Venerdì 23 febbraio per i pendolari milanesi la vita non sarà facile a causa dello sciopero generale che coinvolgerà anche i treni Trenord. Nessuna conseguenza in vista invece per metro, tram e bus Atm.

Tutte le informazioni relative ai treni sono state pubblicate dalla stessa società sul proprio portale. "Per la giornata di venerdì 23 febbraio 2024, il sindacato "Si Cobas" ha proclamato uno sciopero nazionale dalle ore 00.00 alle ore 23.59. L'agitazione sindacale potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria", hanno annunciato.

"Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21, durante le quali - spiegano - viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”, la cui visualizzazione sarà consultabile attraverso il link: www.trenord.it/trenigarantiti".

I treni con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 23.59 e con arrivo previsto nella destinazione finale entro le 00.59 arriveranno fino a termine corsa. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Sono ipotizzabili ripercussioni anche a conclusione dello sciopero, pertanto vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor.

Lo sciopero potrebbe dunque interessare anche i dipendenti del comune, con possibili disagi presso uffici e sportelli. A darne conto è lo stesso palazzo di piazza Trento e Trieste con un comunicato: "Le organizzazioni sindacali Cobas, Fao - Federazione autisti Operai, Lmo Lavoratori metalmeccanici organizzati, Sgc Sindacato generale di classe, Si, Cobas, Slaiprolcobas, Soa - Sindacato degli operai autorganizzati, hanno indetto uno sciopero generale di tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati per il giorno 23 febbraio 2024.Potranno perciò verificarsi dei disagi per i cittadini nei servizi comunali".