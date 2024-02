Sciopero dei treni: ancora una giornata nera per i viaggiatori

Lunedì 12 febbraio sarà una giornata nera per chi si sposta utilizzando il treno. È stato indetto uno sciopero nazionale dalle 9 alle 17. A comunicarlo Trenord: il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord ed il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

“Le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dallo sciopero ed inoltre arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario officiale entro le ore 09:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00”, si legge nella comunicazione ufficiale di Trenord.

Nel caso di non effettuazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno instituiti:

• autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

• autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie).

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la App di Trenord.