Sciopero dei trasporti in arrivo: treni a rischio per 23 ore. Gli orari

Nuovo sciopero in arrivo. È in programma infatti per lunedì 22 aprile uno sciopero del personale ferroviario che coinvolgerà sia il personale Trenitalia, in diverse regioni d'Italia, che quello Trenord, in Lombardia. A comunicarlo è il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nel calendario dedicato a questo tipo di agitazioni.

Gli orari dei treni Trenord per il prossimo sciopero

A Monza e nel resto del territorio coperto da Trenord i treni saranno a rischio per 23 ore, dalle 3 di lunedì 22 alle 2 di martedì 23 aprile. A proclamare lo sciopero sono le sigle sindacali Osr Uilt-Uil e Orsa Ferrovie. La società di piazzale Cadorna non ha ancora pubblicato nel dettaglio quali saranno le fasce orarie di garanzia previste e, come sempre, gli effettivi disagi si potranno calcolare solo il giorno della protesta perché tutto dipenderà dalla concreta adesione del personale.

Gli altri scioperi: dall'altavelocità a Atm

Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl ferrovieri, Slm-Fast-Confsal e Orsa Ferrovie hanno proclamato un'agitazione di 8 ore in Veneto del personale Trenitalia. Capitreno, macchinisti e capi servizi treno incroceranno le braccia dalle 9.01 alle 17. Uno sciopero che coinvolge anche i treni dell'altavelocità e che probabilmente avrà ripercussioni anche sui convogli che collegano Milano e le città venete.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale (Tpl), lunedì 22 aprile sarà tutto regolare. Metro, bus e tram a Milano potrebbero invece essere coinvolti in alcuni scioperi in programma per l'inizio di maggio: martedì primo maggio è prevista un'astinenza dal lavoro generale di 24 ore (agitazione proclamata a livello nazionale dalla sigla Usi-Cit); e lunedì 6 maggio, infine, Usb Lavoro Privato propone ai suoi iscritti impegnati nel settore del Tpl d'incrociare le braccia per 24 ore.