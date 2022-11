Il comune brianzolo dove in un anno sono state sequestrate 123 auto

A Caponago siamo arrivati a quota 123. Questro il numero dei mezzi sequestrati dagli agenti della polizia locale nelle consuete attività di controllo del territorio.

Un numero da record quello raggiunto nel piccolo comune del vimercatese. Nel paese con poco più di 5mila abitanti quest'anno gli agenti della polizia locale hanno individuato e sequestrato 123 auto non in regola. L'ultimo sequestro risale a pochi giorni fa. A comunicarlo con un post sul suo profilo social la sindaca Monica Buzzini, orgogliosa del grande lavoro svolto dagli agenti del comando di Caponago. "I controlli per la sicurezza stradale sono importanti - ha spiegato -. Controlli dovuti a tutti quelli che stanno alle regole".

E proprio durante uno dei consueti posti di blocco i vigili di Caponago hanno sequestrato un'auto con l'assicurazione scaduta da oltre due anni (precisamente dal luglio 2020) e senza revisione da quasi sette anni (l'ultima risale a gennaio 2016). "Non direi che si tratta di sbadataggine", ha commentato la prima cittadina ringraziando la polizia locale per il grande lavoro svolto nel corso di quest'anno che sta per terminare.